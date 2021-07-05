"Dogs " و "أفراح القبة " من جديد.. التفاصيل كاملة









قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إعادة تقديم عرضي " dogs “ و " أفراح القبة " من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك ابتداء من الأربعاء المقبل ٧ يوليو الجاري ، ليقدم عرض " Dogs “ على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء ، بينما يقدم عرض " أفراح القبة " على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.













جدير بالذكر ان العرضين شهد نجاحا جماهيريا و نقديا كبير، حيث قدم عرض " dogs “ على مسرح الجمهورية لمدة ٤ ليالي خلال شهر يونيو الماضي ، محققا اقبال جماهيري كبير ، العرض لمتميز الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك بفرقة مسرح الشباب ، بينما قدم عرض " أفراح القبة " خلال شهر يناير من العام الماضي ، و حصل على عدد كبير من جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٣ ، حيث حصل على جائزة أفضل عرض ، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج و أفضل درامتورج ، و حصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، و جورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة ، و ياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة.













العرض المسرحى "Dogs" من بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " ، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية، بينما "أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة أحمد يسري ، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبدالله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، ماكياج مارلي ، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.



