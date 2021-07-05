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"Dogs " و "أفراح القبة " من جديد.. التفاصيل كاملة

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
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قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إعادة تقديم  عرضي " dogs “ و " أفراح القبة " من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك ابتداء من الأربعاء المقبل ٧ يوليو الجاري ، ليقدم عرض " Dogs “ على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء ، بينما يقدم عرض " أفراح القبة " على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام التاسعة مساء. 



جدير بالذكر ان العرضين شهد نجاحا جماهيريا و نقديا كبير، حيث قدم عرض " dogs “ على مسرح الجمهورية لمدة ٤ ليالي خلال شهر يونيو الماضي ، محققا اقبال جماهيري كبير ، العرض لمتميز الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك بفرقة مسرح الشباب ، بينما  قدم عرض " أفراح القبة "  خلال شهر يناير من العام الماضي ، و حصل على عدد كبير من جوائز المهرجان القومي  للمسرح  المصري في دورته ال ١٣ ، حيث حصل على جائزة أفضل عرض ، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج و أفضل درامتورج ، و  حصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، و جورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة ، و ياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة. 



العرض المسرحى "Dogs" من بطولة خريجي  الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " ، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية، بينما "أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ،  بطولة أحمد يسري ، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبدالله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، ماكياج مارلي ، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور. 

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