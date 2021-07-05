انفوجراف انفوجراف Advertisements 4 رسائل إثيوبية مستفزة لمصر بشأن سد النهضة الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:53 م Advertisements 4 رسائل إثيوبية مستفزة لمصر بشأن سد النهضة أخبار تهمك إجراء عاجل من مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة منذ ساعة و 26 دقيقة مفاجأة في تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير منذ حوالي 6 ساعات الزمالك يستهدف التعاقد مع كاسحة الألغام.. طالع التفاصيل منذ حوالي 3 ساعات يهدد السلم والأمن.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة منذ حوالي 8 ساعات مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد منذ ساعة الا ربع خاص - مفاجأة كبرى في «كوكاكولا» بعد التأهل لدوري الأضواء والشهرة منذ ساعتين رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك منذ ساعة و نصف "آبي أحمد" يهزي ويهدد بتجنيد مليون مقاتل بعد أسر 9000 من جنوده في تيجراي منذ ساعة و نصف عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية منذ حوالي 14 ساعة الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي منذ أقل من ساعة "امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور) منذ حوالي 4 ساعات تعرف على أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو منذ ساعتين و 12 دقيقة السيسي يوجه ضربة قاضية لـ"أردوغان".. وخبير: الرئيس أكد محورية التقارب المصري اليوناني منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك منذ حوالي 4 ساعات "المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي منذ ساعة و 16 دقيقة Advertisements