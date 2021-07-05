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4 رسائل إثيوبية مستفزة لمصر بشأن سد النهضة

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
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4 رسائل إثيوبية مستفزة لمصر بشأن سد النهضة
4 رسائل إثيوبية مستفزة لمصر بشأن سد النهضة

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