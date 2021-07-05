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أتلتيكو مدريد يحسم أولى صفقاته الصيفية

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، ضم المهاجم البرازيلي ماركوس باولو كوستا لخمسة مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فلومينينزي.


ويستطيع المهاجم (20 عاماً) الذي يبلغ طوله 1.86 متراً اللعب في قلب الهجم وعلى الجانبين.


وخاض بولو في الموسم الماضي 24 مباراة مع فلومينينزي في الدوري، وسجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أخرى.


وخضع اللاعب للفحص الطبي في مدريد، ولكن لم يحدد اللاعب ما إذا كان سيرتدي قميصه الموسم المقبل أم سيقوم بإعارته.

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