موسيماني يعطي مسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على رحيل أحد لاعبي الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.





موسيماني يستقر على رحيل والتر بواليا





كشف مصدر داخل الأهلي أن المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر تلقى عرضاً جاداً من أحد الأندية الكويتية، للرحيل عن القلعة الحمراء.





وأوضح المصدر أن العرض الذي تلقاه والتر بواليا لقى قبولاً من مسؤولي النادي الأهلي بعدما حصلوا على موافقة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وأتم المصدر موضحا أن والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خرج بشكل كامل من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الفنية بعد حصوله على عدد كبير من الفرص، التي لم ينجح فى استغلالها.