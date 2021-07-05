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مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالصف

الإثنين 05/يوليو/2021 - 11:59 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شهد مركز الصف تبادلا لإطلاق الأعيرة النارية بين قوات الشرطة وعنصر إجرامي، ما أسفر عن مصرع الأخير.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقا مع أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، قيام أحد العناصر الجنائية شهرته "بسام" ثلاثيني العمر، مقيم بدائرة مركز الصف جنوب الجيزة والسابق اتهامه في 6 قضايا ما بين (مخدرات، سرقات بالإكراه) ومطلوب التنفيذ عليه في جنايتين (مؤبد، 5 سنوات) بالاتجار في مخدر الهيروين متخذا من المركز وكرا لنشاطه الإجرامي.

وأعدت أجهزة الأمن مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ومشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأحكمت القوات السيطرة، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية، 2 خزينة، 150 طلقة متنوعة، 3 اسطوانات ونصف من مخدر الهيروين، ميزان، 100 ألف جنيه، ودراجة نارية كان يستقلها العنصر الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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تبادل إطلاق نيران بوابة الفجر الفجر الجيزة

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