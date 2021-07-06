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عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:28 ص
موكا حجازي
موكا حجازي
إيريني صفوت
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"التيك توك" شبكة اجتماعية جديدة ظهرت عام ٢٠١٦، وتعتمد على نشر الفيديوهات الفكاهية، وسرعان ما جذبت الملايين من المتابعين، خاصة فئة الشباب في العديد من الدول، إلا أن البعض استغلها لنشر الفضائح الجنسية، ونشر مقاطع فيديو تحرض على الفُجر، وكان من بينهم حنين حسام، ومودة الأدهم، وشيري هانم، وريناد عماد، وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة تجاه هذه الفتيات، إلا أن هناك فتيات مازالت تواكب هذه الموجة.

فظهرت إحدى الفتيات، في الفترة الأخيرة، وتدعى "موكا حجازي" تحاول العبث من جديد بقيم ومبادئ الشعب المصري، وتنشر فيديوهات وصور مسيئة على "الأكونت" الخاص بها على "التيك توك".

حنين حسام ومودة الأدهم

ولكن كانت هناك جريمة أبشع ارتكبتها حنين وحسام ومودة الأدهم و3 آخرين وهي "الاتجار بالبشر" لتقضي محكمة الجنايات بسجنهما وتغريمهما.

21 أبريل 2020

ألقت الداخلية القبض على الطالبة حنين حسام لبثها فيديو للتحريض فيه على الفسق والفجور، وأحال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، المتهمة الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

14 مايو 2020

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مودة الأدهم لنشرها مقطع يحتوى على محتوى يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية، وضبطت في مدينة 6 أكتوبر، بعد رصد مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور.

11 يونيو 2020

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما بعد أن أعيد حبس "حنين" بعد مواجهتها بدليل جديد  أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

20 يونيو 2021

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"بفتيات التيك توك".

ووصفت المحكمة الجرم الذي ارتكبته حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين في اتهامهم بالاتجار بالبشر، بأية قرآنية إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وأشار قائلا: "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من قيمنا وهي مستهدفة من أعدائنا حتى لا تنهض هذه الأمة وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، أغلبنا يلج إليها في جانبها السلبي الهادم للقيم والأخلاق وأن السعى الحسيس الأعمى لهذه الشركات القائمة عليها، يحكمها قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها،و أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار، غابت عنا المسئولية والرقابة على أبنائنا، حتى أصبحوا من أحد أدوات الاتجار بالبشر.

20 يونيو 2021

قامت قوات الأمن بترحيل المتهمة مودة الأدهم بعد حكم محكمة جنايات عليها بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريمهما ٢٠٠ ألف جنيه لاتجارها في البشر للسجن لتنفيذ العقوبة المقررة عليها.
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)
عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)

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موكا حجازي مودة الأدهم فتيات التيك توك بوابة الفجر الفجر التيك توك

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