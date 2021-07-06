نقل الديوان الرئيسي لإدارة تصاريح العمل من الدرّاسة إلى المجمع الأمني بالقاهرة الجديدة

قررت وزارة الداخلية نقل الديوان الرئيسى للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021.



