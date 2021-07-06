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نقل الديوان الرئيسي لإدارة تصاريح العمل من الدرّاسة إلى المجمع الأمني بالقاهرة الجديدة
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:18 ص
هبة عبد الحفيظ
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قررت وزارة الداخلية نقل الديوان الرئيسى للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل بالمقر الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق.
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