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عادل حمودة: هشام قنديل قال "هنكنس" المتظاهرين في 30 يونيو

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:29 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن يوم 3 يوليو من عام 2013 كان محصلة لما جرى قبله بشهور.

وسرد "حمودة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين: تفاصيل واقعة كان أعلنها المستشار حاتم بجاتو، القاضي الشهير في المحكمة الدستورية، وهي "أنه يوم السبت 29 يونيو من عام 2013 عدى الشارع بين مكتبه في مجلس الشعب إلى مكتب رئيس الحكومة هشام قنديل وقتها وبدأ يتحدثون عما سيحدث في 30 يونيو".

وأضاف: "هشام قنديل قال للمستشار وقتها أنه تم رصد الأعداد في ميدان التحرير وهي لا تزيد عن 15 ألف، وإحنا بكرة هنكنسهم"، مضيفا: "هذا يعبر عن أعضاء تلك الجماعة التي اعتمدت مبدأ التقية لتفادي الضربات التي تعرضت لها طوال تاريخها وأن اللي جواها غير اللي براها، ولكن كان الكنس من الشعب لتلك الجماعة التي كانت تستحق ذلك".

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عادل حمودة بوابة الفجر الفجر 30 يونيو

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