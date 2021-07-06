عادل حمودة: هشام قنديل قال "هنكنس" المتظاهرين في 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن يوم 3 يوليو من عام 2013 كان محصلة لما جرى قبله بشهور.





وسرد "حمودة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين: تفاصيل واقعة كان أعلنها المستشار حاتم بجاتو، القاضي الشهير في المحكمة الدستورية، وهي "أنه يوم السبت 29 يونيو من عام 2013 عدى الشارع بين مكتبه في مجلس الشعب إلى مكتب رئيس الحكومة هشام قنديل وقتها وبدأ يتحدثون عما سيحدث في 30 يونيو".



