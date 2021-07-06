Advertisements

موسيماني يعيد أول معارين الأهلي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
اقترب أحمد حمدي عبد القادر، صانع الألعاب بالنادي الأهلي، والمعار حالياً لصفوف فريق سموحة، من العودة للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

ووفقا لما أشارات اليه بعض المصادر، إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، معجب بأداء عبد القادر، بعد ظهوره بشكل جيد مع سموحة.

وأوضحت "عودة عبد القادر لارتداء قميص الأهلي، واردة بقوة في الموسم الجديد، لإيجاد بديل في مركز صانع الألعاب مع محمد مجدي أفشة، وابتعاد ناصر ماهر عن الحسابات الفنية".

وأشارت إلى أن عودة عمار حمدي المعار لصفوف الاتحاد السكندري، باتت قريبه جداً، بعد تألقه مع فريقه الحالي والمنتخب الأولمبي.

وأكدت المصادر أن جهاز الكرة بقيادة موسيماني كان يرغب في إعادة عمار حمدي في انتقالات يناير الماصية، لكن الاتحاد تمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.

ونوه أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين، يتم تقييمهم حتى نهاية الموسم، مثل أحمد ريان ومحمد عبد المنعم ومحمود الجزار، وغيرهم من المعارين

أخبار تهمك

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

إجراء عاجل من مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يعيد أول معارين الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص - مفاجأة كبرى في «كوكاكولا» بعد التأهل لدوري الأضواء والشهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه ضربة قاضية لـ"أردوغان".. وخبير: الرئيس أكد محورية التقارب المصري اليوناني

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعطي مسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

"آبي أحمد" يهزي ويهدد بتجنيد مليون مقاتل بعد أسر 9000 من جنوده في تيجراي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع كاسحة الألغام.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

10:38 م

موسيماني يعطي مسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

11:59 م

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

10:57 م

عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)

12:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا