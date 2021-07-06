موسيماني يعيد أول معارين الأهلي

اقترب أحمد حمدي عبد القادر، صانع الألعاب بالنادي الأهلي، والمعار حالياً لصفوف فريق سموحة، من العودة للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.





ووفقا لما أشارات اليه بعض المصادر، إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، معجب بأداء عبد القادر، بعد ظهوره بشكل جيد مع سموحة.





وأوضحت "عودة عبد القادر لارتداء قميص الأهلي، واردة بقوة في الموسم الجديد، لإيجاد بديل في مركز صانع الألعاب مع محمد مجدي أفشة، وابتعاد ناصر ماهر عن الحسابات الفنية".





وأشارت إلى أن عودة عمار حمدي المعار لصفوف الاتحاد السكندري، باتت قريبه جداً، بعد تألقه مع فريقه الحالي والمنتخب الأولمبي.





وأكدت المصادر أن جهاز الكرة بقيادة موسيماني كان يرغب في إعادة عمار حمدي في انتقالات يناير الماصية، لكن الاتحاد تمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم.





ونوه أن هناك مجموعة أخرى من اللاعبين، يتم تقييمهم حتى نهاية الموسم، مثل أحمد ريان ومحمد عبد المنعم ومحمود الجزار، وغيرهم من المعارين



