خطوة تفصل أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان

بدأ العد التنازلي لإعلان رحيل المغربي أشرف حكيمي،عن صفوف نادي انتر ميلان الإيطالي، تمهيداً لانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وأكدت عدة تقارير صحفية، أن اللاعب المغربي يقترب كثيرا من الإنضمام إلى نادي العاصمة الفرنسية، ومن المقرر أن يجري الفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة.





كما أكد حكيمي هذا التقارير، بنشره تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اكتفى فيها بوضع رمز الطائرة، في إشارة إلى اقترابه من السفر.





ووفقا لما أشارات اليه التقارير، فإن حكيمي سيوقع عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان لخمس سنوات وبقيمة عقد ستصل إلى 71 مليون يورو بما فيها المكافآت.





جدير بالذكر أن حكيمي انضم إلى إنتر ميلان هلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، وتمكن خلال هذا الموسم من المشاركة في 45 مباراة تمكن فيها من تسجيل 7 أهداف، بينما قدم 11 تمريرة حاسمة مساهمًا في حصد النيراتزوري لقب الدوري الإيطالي.



