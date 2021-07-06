حفيدة رجاء الجداوي: وحشتني روحها في البيت وكل أسراري معاها





كشفت روضة هندي حفيدة رجاء الجداوي، أنها كانت شديدة الارتباط بجدتها الراحلة، قائلة: "كانت قريبة مني جدًا وكانت بتذاكرلي كل حاجة اللي هي عارفاه واللي مش عارفاه حتى لما كنت بذاكر ألماني وهي لاتجيد اللغة الألمانية كانت تقلي هقعد معاكي أدعمك."





تابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي: "بالنسبة للغة الفرنسية هي كانت تتولاها من أول يوم في حياتي بدات أدرس فيه اللغة الفرنسية، كاشفة أن يوم التخرج الذي جاء بعد وفاة جدتها وعندما منحتها المدرسة "بالطو التخرج والقبعة" حرصت على أن تقوم بتعليقها في غرفة جدتها الراحلة.





أضافت: "ارتديت الملابس في غرفتها وإتصورنا أنا وأمي في غرفتها ويوم التخرج حسيت أنها معانا وقلت ده لأمي يوم الاحتفال".





أوضحت أنها كانت شديدة الارتباط بجدتها خاصة في الطقوس اليومية لحياتها، مضيفة: "كانت دائمًا تقول لي إفردي ظهرك وأنتي ماشية عشان هي كانت عارضة أزياء وفضلت تنصحني بده دائمًا لأني وانا بذاكر كنت بحني ظهري شوية، وحشتني روحها في البيت وكل أسراري معاها".