Advertisements

عادل حمودة: الإخوان كانت ترى الجماعة أهم من الوطن

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:39 ص
الكاتب الصحفي عادل جمودة
الكاتب الصحفي عادل جمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترى أن الجماعة أهم من الوطن، وهو ما جعلها تسعى إلى أخونة الدولة بمجرد وصولها إلى الحكم.

وأضاف "حمودة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الجماعة اعتبرت نفسها أهم من الوطن واعتبرت أفرادها وقيادتها على درجة من الكمال".

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن "بعض المصريين أراد منح الفرصة لهذه الجماعة، ولكن بعدها أدركوا خطأهم، وأنا لا ألوم المواطن العادي، ولكن ألوم عدد كبير من السياسيين والإعلاميين الذين اختاروا أو عصروا ليمونة عندما اختاروا الإخوان واكتشفوا أنهم أخطئوا وعليهم أن يصححوا هذا الخطأ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة جماعة الإخوان الفجر الإرهاب

أخبار تهمك

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعيد أول معارين الأهلي

منذ أقل من ساعة

"آبي أحمد" يهزي ويهدد بتجنيد مليون مقاتل بعد أسر 9000 من جنوده في تيجراي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

السيسي يوجه ضربة قاضية لـ"أردوغان".. وخبير: الرئيس أكد محورية التقارب المصري اليوناني

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - مفاجأة كبرى في «كوكاكولا» بعد التأهل لدوري الأضواء والشهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعطي مسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 18 دقيقة

مجزرة في برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف التعاقد مع كاسحة الألغام.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

عادل حمودة: هيكل صفقة القرن يبدأ من غزة

عادل حمودة يروى تفاصيل مأساوية عن حياة صلاح أبوسيف واتهامه بالسرقة في صغره (فيديو)

عادل حمودة يكشف عن أول لقاء جمع عبدالناصر و"هيكل" (فيديو)

شاهد.. عادل حمودة: كل خصوم مصر أدركوا أنها على حق

شاهد.. عادل حمودة: نظرة الإخوان للمرأة "دونية"

عادل حمودة: "لو محصلتش ثورة 30 يونيو كان الصحفيين اتعلقوا في المشانق"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

10:38 م

موسيماني يعطي مسؤولي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

11:59 م

"المجازر" تزف بشري سارة مع اقتراب عيد الأضحي

10:57 م

عاجل| "موكا حجازي" فتاة جديدة تشعل "التيك توك" بعد حنين حسام (صور)

12:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا