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عادل حمودة: الإخوان كانت ترى الجماعة أهم من الوطن
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:39 ص
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترى أن الجماعة أهم من الوطن، وهو ما جعلها تسعى إلى أخونة الدولة بمجرد وصولها إلى الحكم.
وأضاف "حمودة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الجماعة اعتبرت نفسها أهم من الوطن واعتبرت أفرادها وقيادتها على درجة من الكمال".
وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن "بعض المصريين أراد منح الفرصة لهذه الجماعة، ولكن بعدها أدركوا خطأهم، وأنا لا ألوم المواطن العادي، ولكن ألوم عدد كبير من السياسيين والإعلاميين الذين اختاروا أو عصروا ليمونة عندما اختاروا الإخوان واكتشفوا أنهم أخطئوا وعليهم أن يصححوا هذا الخطأ".
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