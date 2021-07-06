عادل حمودة: الإخوان كانت ترى الجماعة أهم من الوطن

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ترى أن الجماعة أهم من الوطن، وهو ما جعلها تسعى إلى أخونة الدولة بمجرد وصولها إلى الحكم.





وأضاف "حمودة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الجماعة اعتبرت نفسها أهم من الوطن واعتبرت أفرادها وقيادتها على درجة من الكمال".



