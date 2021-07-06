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عادل حمودة يكشف عن تفاصيل التعاون بين حزب الله وجماعة الإخوان الإرهابية
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 12:56 ص
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك الكثير من أنصار جماعة الإخوان الذين أصبحوا ممثلين لحزب الحرية والعدالة، عقب وصول الجماعة إلى الحكم، وأردوا الاستفادة بشكل واضح من الجماعة.
وأضاف "حمودة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لما تتغير رئيس شركة أو رئيس وزراء أو وزير التغيير تقوم بتغيير عدد محدود من الناس، ولكن هذه الجماعة أطاحت بكل الناس".
وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "يبدو أن هذه الجماعة كان لديها حالة جوع للحكم والسلطة، وهو ما دفعها إلى عملية أخونة الدولة وإقصاء كل التيارات السياسية، فهذه الجماعة كانت تفضل عناصرها عن الكفاءات والوطن، وهو ما جعلها تزور حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، على الرغم من الاختلاف في العقيدة بين السنة والشيعة، وحاولوا الاستفادة من قدرتهم على التنظيم وعمل الجناح العسكري والسياسي على غرار ما يحدث في إيران، وفيما بعد رأينا أن الذين أيدوا حزب الله بدأوا يطبقوا ما جرى في إيران ويسعوا لأن تكون المليشيات المسلحة أهم من قوات الأمن في مصر وهو ما بدأت الجماعة في تطبيقه على أرض الواقع".
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