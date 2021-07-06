عادل حمودة يكشف عن تفاصيل التعاون بين حزب الله وجماعة الإخوان الإرهابية

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك الكثير من أنصار جماعة الإخوان الذين أصبحوا ممثلين لحزب الحرية والعدالة، عقب وصول الجماعة إلى الحكم، وأردوا الاستفادة بشكل واضح من الجماعة.





وأضاف "حمودة" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لما تتغير رئيس شركة أو رئيس وزراء أو وزير التغيير تقوم بتغيير عدد محدود من الناس، ولكن هذه الجماعة أطاحت بكل الناس".



