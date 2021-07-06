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تصريحات مثيرة من مدرب المقاصة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رضاه عن نقطة التعادل اليوم أمام فريق وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات لبرنامج ’’البريمو": "قدمنا شوط أول جيد وسيطرنا على منتصف الملعب وتقدمنا بهدف الإثيوبي شميلس بيكلي، ولكن لم يحالفنا التوفيق خاصةً بعد إهدار باسم مرسي لركلة جزاء في الدقيقة 85، كانت كفيلة بحسم الثلاث نقاط ، ولكن في النهاية خرجنا بنقطة التعادل وهي نتيجة مرضية إلى حد كبير خاصةً في بداية المشوار مع الفريق، كما أن فريق وادي دجلة يقدم كرة رائعة ولا أعلم كيف يتواجد في هذا المركز بترتيب الدوري الممتاز".

وتابع عبد الجليل : "مباراتنا المقبلة أمام الأهلي ستكون صعبة للغاية ، خاصة أنها الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وبالتالي فإن الفريق الأحمر سيبحث عن تحقيق انتصاراً معنوياً قبل النهائي الإفريقي ، كما أنها مهمة وطنية، لذلك سأطالب لاعبي المقاصة بعدم الإحتكاك القوي ضد لاعبي القلعة الحمراء حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة قوية ، ولكن هذا لا يعني أننا سنتهاون خلال المباراة".

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