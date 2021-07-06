Advertisements
عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 01:15 ص
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، قبل قليل، على حريق هائل نشب بأحد الفنادق بمنطقة سيدي بشر بكورنيش البحر شرق المحافظة.
تعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا بشأن نشوب حريق بإحدى فنادق بكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements