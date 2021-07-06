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عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 01:15 ص
حريق الفندق
حريق الفندق
محمد رجب - دينا حسن
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، قبل قليل، على حريق هائل نشب بأحد الفنادق بمنطقة سيدي بشر بكورنيش البحر شرق المحافظة.

تعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا بشأن نشوب حريق بإحدى فنادق بكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.
عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)
عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)
عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)
عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)
عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)
عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)

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حريق فندق حريق بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

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