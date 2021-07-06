عاجل.. حريق هائل في أحد فنادق الإسكندرية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، قبل قليل، على حريق هائل نشب بأحد الفنادق بمنطقة سيدي بشر بكورنيش البحر شرق المحافظة.





تعود الواقعة، عندما تلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية بلاغا بشأن نشوب حريق بإحدى فنادق بكورنيش بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة.



