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فرج عامر يحسم مستقبل أحمد سامي بعد الهزيمة أمام الأهلي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي باقِ في منصبه ولا نية للتفكير في إقالته كما يتردد منذ الأمس عقب هزيمة الفريق السكندري أمام الأهلي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عامر في تصريحات لبرنامج ’’البريمو": "تفوقنا على الأهلي في مباراة الدور الأول، ولا يستطيع أي نادِ أن يتغلب على القلعة الحمراء ذهاباً و إياباً، فهناك فارق كبير في الإمكانيات بين الفريقين، نحن نواجه بطل إفريقيا ، فقد بدأنا المباراة بشكل جيد لكن حدث انهيار شديد للاعبين بعد الدقيقة 40، كما أن الثنائي أحمد عبد القادر و محمد عبد المنعم تأثرا بشكل كبير نظراً لإستبعادهم من قائمة المنتخب الأوليمبي المتجهة إلى طوكيو لخوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة .

وأختتم عامر : "سموحة تأثر بشكل كبير برحيل الثنائي حسام حسن و محمد الترهوني إلى فريق أهلي طرابلس الليبي، ولكن مصلحة الفريق كانت فوق أي إعتبار وحرصنا على إنعاش خزينة النادي".

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