"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد مرات الحصول على لقاح كورونا



كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، عن امكانية الحصول على لقاح كورونا اكثر من مرة قائلة: "مناعة لقاح فيروس كورونا أو لقاح الأنفلونزا قصير، ولذلك ستكون هناك حاجة لتلقي لقاح كورونا بشكل سنوي".



وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،:" من الممكن تناول لقاح كورونا بشكل موسمي أي بشكل أقل من سنوي، وستكون هناك حاجة لتحديث وتطوير اللقاح كل فترة مثلما يحدث مع لقاحات الإنفلونزا".



ولفتت إلى أن هناك امكانية للتخلص من ارتداء الكمامة حال تلقي المجتمع اللقاح بنسبة 80%، امام الآن فهناك ضرورة لإرتداء اللقاح، حتى مع تناول اللقاح.

