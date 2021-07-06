لرجيم صحي.. جربي تحضير السمك المشوي بهذه الطريقة

المقادير

- السمك : 2 حبة (دينيس حجم متوسط / منظف)

- الليمون : 1 حبة (مغسول ومفروم مكعبات)

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- الكزبرة : ربع كوب (مفرومة)

- الثوم : 5 فصوص (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

تبلي السمك جيداً بالقليل من الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون.

اخلطي زيت الزيتون والبقدونس والكزبرة والثوم وباقي كمية الملح والفلفل والكمون مع الليمون المفروم.

احشي السمك وافركيه بالخليط ثم وزعي القليل من زيت الزيتون في طبق الفرن.

لفي السمك بورق الزبدة ثم لفيه بورق الأولمنيوم وضعيه في الطبق وضعي ربع كوب ماء في الطبق.

أدخلي طبق الفرن للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 30 – 40 دقيقة.