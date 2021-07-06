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تعرفي على أفضل الطرق لحفظ الدقيق من التسوس

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
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هناك طرق لحفظ الدقيق من التسوس ولكن الطريقة الأسهل لضمان حفظ الدقيق ومنعه من التسوس بالشكل النهائي هي كالتالي:

- ضعي الدقيق في عبوات محكمة الإغلاق جداً والتأكد من دخول عدم الأكسجين لهذه العبوات وذلك لتفادي وجود حشرات السوس في الدقيق.

- ضعي عبوات الدقيق في الفريزر لمدة من 3 أيام إلى 4 أيام، هذه الخطوة مهمة جداً للتخلص من أي تسوس في الدقيق في حال كان موجود فيه.

- قومي بإخراج الدقيق من الفريزر ثم قومي بعملية النخل، وضعي الدقيق في العبوات الخاصة بالاحتفاظ بالدقيق محكمة الإغلاق، وأدخليها إلى الثلاجة حيث يمكن حفظ الدقيق لمدة طويلة دون أن يتسوّس أبداً.

- يعود السبب الأساسي لتبريد الدقيق عند حفظه هو إبقاء الزيوت الطبيعية التي تتشكّل منها حبات القمح عادةً باردة قدر الإمكان.

-أنواع الدقيق جميعها تُحفظ بنفس الطريقة وتُعتبر الطريقة المذكورة أعلاه هي الأمثل لحفظها.

تنبيه مهم:
مدة حفظ الدقيق الأبيض تختلف عن مدة حفظ الدقيق الأسمر / القمح الكامل، فيجب استخدام الدقيق الأبيض بوقت أسرع من دقيق القمح حيث من الممكن الاحتفاظ بالأخير لفترة أطول.

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