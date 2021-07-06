Advertisements
خطوات تسمير البشرة للعروس
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 08:25 ص
Advertisements
تعتبر عملية تسمير البشرة بالمكياج من أجمل تقنيات المكياج التي تعتمدها النساء قبل زفافهن، وذلك من خلال استخدام مواد التجميل المختلفة لتمنحهن إطلالة مميزةوعن الطريقة المثلي لتسمير بشرة العروس اتبعوا التالي:
يمكنك تسمير البشرة من خلال كريم الأساس المناسب لجميع أنواع البشرة، ليمنحك نتيجة رائعة بدون عناء، وذلك من خلال تطبيقه بفرشاة على كامل الوجه أو على مناطق مستديرة فقط بحركة واسعة.
ولحل سريع ومثالي استخدمي ماءً أو سائلاً ملوناً لكونه سريعاً وسهلَ التطبيق، وهو بديل رائع لكريم الأساس، وهذا المستحضر مناسب للبشرة التي تعاني من عيوب بسيطة؛ لأنه ذو تغطية خفيفة، ويمكنك استخدامه قبل يوم الزفاف بيوم واحد.
ولطريقة أخرى يمكنك استخدام هايلايتر كريمي بعد ترطيب البشرة باللون البرونزي، ووزعيه على كامل البشرة بالفرشاة، أو وزعي الفاونديشن حسب لون بشرتك باتباع تقنية النقاط بإسفنجة البيوتي بلندر، مع تطبيق البلاشر باللون البرونزي ثم الوردي.
Advertisements