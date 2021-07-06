أفضل أنواع الصابون للتخلص من البقع الداكنة

لتوحيد لون بشرتك والتخلص من البقع الداكنة نقدم لك في السطور اتلالية أفضل أنواع الصابون للحفاظ على إشراق ونضارة بشرتك، ومنها ما يلي:





صابونة الأرز والألوفيرا والتفاح

المكوّنات:

شريط من لوح الصابون غير معطر.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة ونصف صغيرة من دقيق الأرز الناعم.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

بَشر الصابون، ووَضعه في مِقلاة معدنية، ثمّ وَضعه على النار؛ لإذابته. إضافة جميع المكونات المذكورة أعلاه إلى الصابون.

وضع المكونات جميعها في وعاء بلاستيكي مُربّع الشكل.

وَضع الوعاء في الثلاجة حتّى يَجمُد. ترطيب الصابون، وفَرك البشرة به بلطف.

غَسْل البشرة بالماء البارد بعد بِضع دقائق.





صابون لتفتيح البشرة

المكوّنات:

مبشور صابون غير معطّر.

مقدار حبّة من فيتامين ج.

ملعقة كبيرة مخلوطة من زيت اللوز والعسل.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الحليب المجفّف.

عصير ليمونة صغيرة. 160 ملليلتراً من ماء الورد.

طريقة التحضير والإستخدام:

وضع حبّة فيتامين ج في وعاء نظيف، ويفضّل أن يكون من الستانليس ستيل، وإضافة ماء الورد، وتحريكهما جيّداً لحين ذوبان الفيتامين.

إضافة بقيّة المكوّنات إلى المزيج، وخلط المكوّنات معاً حتّى تتجانس جيّداً.

وضع الوعاء على نار هادئة، مع استمرار التحريك كي يذوب مبشور الصابون تماماً.

إنزال الوعاء عن النار، وإفراغ محتوياته في قوالب صغيرة، ليتم حفظها في الثلّاجة، وتركها حتّى تبرد وتتماسك.

إزالة قطع الصابون من القوالب الصغيرة، ووضعها في علب نظيفة، مع ضرورة بقائها في الثلّاجة لحين الاستعمال.

استعمال صابون التبييض مرّةً واحدة يوميّاً، ووضع كريم مرطّب بعد ذلك.