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المكسيك تسجل 67 وفاة و1805 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 08:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 67 وفاة و1805 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة المكسيكية، وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 233689، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و541873.

 

ونشرت بيانات منفصلة، في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.

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