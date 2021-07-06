عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

أفادت تقارير صحفية تركية، عن رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطة سراي، فاتح تريم، للحصول على خدمات لاعب الأهلي ومنتخب مالي، أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط اسم ديانج خلال الفترة القليلة الماضية بإمكانية الانتقال إلى جالطة سراي من أجل تدعيم مركز خط الوسط المدافع بداية من الموسم الجديد.

ووفقًا للمعلومات الواردة ببرنامج "Spor Gecesi Digital" التركية، فإن تريم يرغب في ضم ديانج بعد متابعته على مدار الفترة الماضية مع الأهلي".

وأضافت:" لم تنجح المفاوضات مع الأهلي بسبب القيمة المادية الكبيرة التي طلبها بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي وهي 5 ملايين يورو، هناك بديل من الترجي".

وأختتم:"وتحولت أنظار جالطة سراي على الفور إلى لاعب وسط نادي الترجي محمد علي بن رمضان، الذي كان متألقًا في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا".