جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 / 7 / 2021 في جميع البطولات

تقام مواجهة بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا، بينما تلعب السعودية مع الجزائر، في نهائي كأس العرب للشباب.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 يوليو (تموز):

كأس الأمم الأوروبية (نصف النهائي)

23:00 إيطاليا x إسبانيا

كأس العرب للشباب (النهائي)

21:00 السعودية x الجزائر

الدوري المغربي

20:00 حسنية أغادير x الرجاء

22:15 المغرب الفاسي x مولودية وجدة