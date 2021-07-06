Advertisements
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 / 7 / 2021 في جميع البطولات
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 08:30 ص
وكالات
Advertisements
تقام مواجهة بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا، بينما تلعب السعودية مع الجزائر، في نهائي كأس العرب للشباب.
في ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 يوليو (تموز):
كأس الأمم الأوروبية (نصف النهائي)
23:00 إيطاليا x إسبانيا
كأس العرب للشباب (النهائي)
21:00 السعودية x الجزائر
الدوري المغربي
20:00 حسنية أغادير x الرجاء
22:15 المغرب الفاسي x مولودية وجدة
Advertisements