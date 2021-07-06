موعد عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم الانجليزية

سترحب الإستادات في إنجلترا بالجماهير بسعة كاملة بدءاً من 19 يوليو (تموز) الجاري، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن المرحلة المقبلة من تخفيف قيود كوفيد-19 اليوم الإثنين.







ووفقاً للاقتراح الذي سيخضع لتصويت يوم 12 يوليو (تموز) سترفع كل القيود المتبقية في البلاد.

ومع إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم إلزامية ارتداء الكمامات قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "بعض الأماكن ربما تطلب استخدام جواز سفر لقاح كورونا للدخول".

وأبلغ مؤتمراً صحافياً "بدءاً من الخطوة الرابعة سترفع كل القيود القانونية على أعداد التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة".

وتعني الخطوة أن الاستادات يمكن أن تمتلئ بالمشجعين في بداية موسم الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في 13 أغسطس (آب).

ومُنع حضور الجماهير تماماً أو سُمح بأعداد محددة منها في الملاعب الرياضية منذ ظهور وباء كوفيد-19 في بريطانيا في مارس (آذار) العام الماضي.