سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد





توصل سيرجيو راموس قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى إتفاق مع واحد من عمالقة كرة القدم الأوروبية من أجل الإنضمام إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ونجح باريس سان جيرمان في إقناع راموس من أجل التوقيع له بموجب عقد لا تزال المدة الخاصة به غير معروفة بحسب ما أوردت بعض المصادر الصحفية.





وذركت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن راموس قد إتفق على كل شيء في المباحثات التي جرت بين ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ورينيه راموس شقيق اللاعب ووكيل أعماله فيما يخص قيمة العقد والراتب الذي سيحصل عليه.





في الوقت الذي سيحصل فيه النادي الباريسي على دفاع قوي للغاية بعد ضم راموس خاصةً في ظل وجود الثنائي الفرنسي كيمبيمبي والبرازيلي ماركينيوس.