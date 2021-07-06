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صلاح يهنئ لوفرين بعيد ميلاده

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد صديقه الدولي الكرواتي ديان لوفرين نجم زينيت سان بطرسبرج الروسي ونجم الريدز السابق.

وأعد لوفريق الصورة التي قام محمد صلاح بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام والتي علق عليها النجم المصري ( عيد ميلاد سعيد ).

يُذكر أن لوفرين كان واحد من أبرز الأصدقاء المقربين لمحمد صلاح وذلك على مدار موسمين قضاهما الثنائي معًا في صفوف كتيبة أبناء يورجن كلوب قبل أن يرحل الكرواتي للدوري الروسي.

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