Advertisements

هكذا تظهر هالة فاخر في فيلم "أولاد زهرة"

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تُشارك الفنانة هالة فاخر حالياً في فيلم "أولاد زهرة"، وتُجسد خلاله دور والدة الفنان نضال الشافعي والفنان مصطفى أبو سريع الذي يظهر بدور طبال خلال الأحداث. 

والفيلم تدور أحداثه حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، حيث تعمل "وفاء" الشقيقة الكبرى الحفاظ على أشقائها وإنتمائهم لبلدهم، ومن بين أشقائها، شاب صغير من متلازمة داون. 

فيلم "أولاد زهرة"، بطولة مصطفى أبو سريع، داليا مصطفى، هاله فاخر، نضال الشافعى، جمال فؤاد، شريف الغريب وعدد آخر من النجوم، وإخراج معتز حسام.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة فاخر الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسري، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي. 

أخبار تهمك

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ 39 دقيقة

مفاجأة نارية حول تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه ضربة قاضية لـ"أردوغان".. وخبير: الرئيس أكد محورية التقارب المصري اليوناني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

"شيكولاته في سرنجات".. "التموين" تسحب منتجات غذائية تؤثر على سلامة الأطفال

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد مرات الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات وإصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ 9 دقائق

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

09:30 ص

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

03:45 ص

سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا