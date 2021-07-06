هكذا تظهر هالة فاخر في فيلم "أولاد زهرة"

والدة الفنان نضال الشافعي والفنان مصطفى أبو سريع الذي يظهر بدور طبال خلال الأحداث.



والفيلم تدور أحداثه حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، حيث تعمل "وفاء" الشقيقة الكبرى الحفاظ على أشقائها وإنتمائهم لبلدهم، ومن بين أشقائها، شاب صغير من متلازمة داون.



فيلم "أولاد زهرة"، بطولة مصطفى أبو سريع، داليا مصطفى، هاله فاخر، نضال الشافعى، جمال فؤاد، شريف الغريب وعدد آخر من النجوم، وإخراج معتز حسام.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة فاخر الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسري، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي.

تُشارك الفنانة هالة فاخر حالياً في فيلم "أولاد زهرة"، وتُجسد خلاله دور