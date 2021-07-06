الطالع الفلكي الثّلاثَاء 6/7/2021..قِيرَاط ذَهَبْ!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 29 بَؤونَة قبطى ، 6 تَمُّوز رُومى ، 26 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-تِلائِى اللى واخد عشر أراريط مال على سبعة صحة زائد زوجة صالحة على إتنين علم وأربعة راحة بال.(حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش-1987)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين ، تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك ، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر رَحِمَهَا الله . تتذكرها كونها زوجة الفنان يوسف فخرالدين والذى أصيب بالإكتئاب الشديد بعد وفاتها بحادث مرورى وعمرها 41 سنة ، إحتفالا بفنانة من الزمن الجميل هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم نادية سيف النصر مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتَبخل عليها بالفَاتِحَة.





(يوم فالانتاين)،(الذهب الأبيض)،(جزيرة السعادة)، (القمرالأزرق/البدرالعملاق) ،(نعل ذهبى)،(كبش المحرقة)،(سيد الخواتم)،(خسوف كامل للقمر).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن كنت تعتقد أنك ضحيّة لجرح عاطفى غائر فاقطع النّحيب و استجمع نفسك وقف على قدميْك ، وابحث لنفسك عن فرصة جديدة وحياة جديدة.





برج الثور: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الجوزاء: وقت مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج السّرطان: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الأسد: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائرالأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج العذراء: لا تستلم أعمالاً جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج العقرب: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر،هذا يعنى التحدث عن شئون الرياضة والفن بعيداً عن أسرارك الخاصة.





برج القوس: لا تُسَفّه من رأى ومشورة والديْك أوأحَدِهِمَا، إن زاد التأكيد بنفس الرّأى من شخصٍ آخر فلا تركب رأسك بعناد.





برج الجدى: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ،الهرب من المشاكل العائلية أوالعمليّة ليس من شِيَمِكْ.





برج الدّلو: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك،لاتسمح لأشباح الماضى بإفساد جمال الحاضر ، تَفَاءل خير.





برج الحوت: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك ، لا تضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى من الكوابيس.



