شباب السعودية يتدربون على ركلات الجزاء الترجيحية قبل مواجهة الجزائر





خاض المنتخب السعودي تحت عشرين عامًا مرانه الأخير قبل المواجهة التي يخضوها الخضر اليوم الثلاثاء ضد المنتخب الجزائري في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الدفاع الجوي.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وطبق لاعبوا المنتخب السعودي تعليمات المدير الفني فيما يخص التنظيم الدفاعي أعقبه العمل على تنفيذ بعض الكرات الثابتة وركلات الترجيح تحسبًا للوصول إليها من أجل حسم اللقب.





يُذكر أن المنتخب السعودي كان قد تجاوز منتخب السنغال في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح فيما وصل المنتخب الجزائري بالفوز على المنتخب المصري بنتيجة 3-2.