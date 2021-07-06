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مفاجأة نارية حول تجديد عقد بن شرقي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مفاجأة نارية تخص عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها المندوه قال أن الزمالك أتم إتفاقه مع بن شرقي على التجديد بصورة نهائية خلال الفترة القادمة وستكون مدة العقد الجديد 3 مواسم.

وأكمل :" يتبقى فقط بعض الأمور البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة ولن تعطل تلك النقاط الصغيرة مسألة تجديد العقد خاصةً أن اللاعب ابدى موافقته على البقاء في صفوف المارد الأبيض".

وأنهى :" يوميًا نجلس مع جميع اللاعبين في فريق الكرة وباقي الألعاب المختلفة من أجل تجديد عقودهم خاصةً أن ذلك الملف يعد الأهم للجنة حاليًا".

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