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عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى إثنين من ابرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرض من أحد الأندية السعودية من أجل الإنضمام إليه بداية من الموسم القادم.

وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة في القلعة البيضاء أن واحد من الأندية الصاعدة حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم دخل في مفاوضات للحصول على خدمات جنش ومحمد عبد الشافي لضمهما لصفوف الفريق بداية من الموسم القادم.

ويرغب النادي السعودي في ضم جنش كصفقة بيع نهائي مع وضع راتب سنوي يصل إلى 900 ألف دولار في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى ضم عبد الشافي على سبيل الإعارة مقابل مليون و100 ألف دولار.

يُذكر أن الحزم والطائي والفيحاء هو الثلاثي الذي نجح في الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة في المملكة العربية السعودية خلال الموسم الماضي.

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