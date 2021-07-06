



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 6 يوليو 889 إلى 891 جنيه





أسعار الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 6 يوليو 815 إلى 817 جنيه





أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6 يوليو 778 إلى 780 جنيه





أسعار الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 6 يوليو 667 إلى 669 جنيه





أسعار الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 6 يوليو 519 إلى 520 جنيه





أسعار الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 6 يوليو 445 إلى 446 جنيه





أسعار الاونصة اليوم الثلاثاء 6 يوليو 27,652 إلى 27,723 جنيه





أسعار الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6 يوليو 6,224 إلى 6,240 جنيه





أسعار الكيلو اليوم الثلاثاء 6 يوليو 889,143 إلى 891,429 جنيه



