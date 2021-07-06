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إيطاليا وإسبانيا في مواجهة نارية لقطع أولى بطاقات نهائي يورو 2020

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يحتضن ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، مواجهة نارية تجمع بين المنتخبين الإيطالي والإسباني، في الدور نصف النهائي من بطولة "يورو 2020"، اليوم الثلاثاء، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخبين.
سيواجه الفائز من موقعة الليلة في نهائي بطولة "يورو 2020"، الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام غداً الأربعاء، وذلك يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي" أيضاً.
وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مهمة إدارة مباراة منتخبي إيطاليا وإسبانيا الليلة، إلى الحكم الألماني الشهير فيليكس بريش، الذي يعد الأفضل في العالم بالوقت الحالي.
وتأهل منتخب إيطاليا إلى الدور نصف النهائي من بطولة "يورو 2020"، بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بتحقيق 3 انتصارات على منتخبات، تركيا وسويسرا وويلز، ثم الفوز على منتخب النمسا بنتيجة 2-1 في دور الـ16، وبنفس النتيجة استطاع إقصاء منتخب بلجيكا القوي من الدور ربع النهائي.
ويعد منتخب إيطاليا هو الوحيد في بطولة أمم أوروبا، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، ويطمح بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني إلى الفوز، ومواصلة سلسلة اللاهزيمة التي بلغت 32 مباراة على التوالي، والاقتراب من رقم منتخبي البرازيل وإسبانيا القياسي البالغ 35 مباراة.
أما المنتخب الإسباني فبدأ بطولة "يورو 2020" بداية ضعيفة، بالتعادل مع منتخبي السويد وبولندا في أول مباراتين في دور المجموعات، ثم الفوز على سلوفاكيا بخماسية، ليحتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.
وفي دور الـ16، نجح منتخب إسبانيا في تخطي عقبة منتخب كرواتيا القوي، بالفوز بنتيجة 5-3، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، ثم الفوز بصعوبة على منتخب سويسرا بركلات الترجيح في دور الثمانية.
ويعد منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس إنريكي، هو المنتخب الأكثر تسجيلاً للأهداف في "يورو 2020"، حتى الآن، برصيد 12 هدفاً، يليه المنتخبين الإيطالي والدنماركي برصيد 11 هدفاً.
وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا، أقيمت في "يورو 2016" الماضية في فرنسا، وتغلب حينها منتخب الأزوري بثنائية دون رد في دور الـ16.
كما تعد مباراة اليوم تكرار لنهائي "يورو 2012"، حين فاز منتخب إسبانيا حينها على نظيره الإيطالي 4-0.
وتوج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا مرة واحدة من قبل في عام 1968، في حين حصد منتخب إسبانيا اللقب 3 مرات، في أعوام 1964 و2008 و2012، وهم أصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب مع المنتخب الألماني.

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