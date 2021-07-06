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في هذا الموعد..سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة أغنية "مون شيري"
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:49 ص
هبة أحمد
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تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"مون شيري"، ومن المقرر طرحها يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجاري، والأغنية تحمل طابع وأجواء السبعينات.
أغنية"مون شيري" تشتمل على كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.
والجدير بالذكر أن سميرة سعيد طرحت مؤخراً أغنية "الساعة اتنين بالليل"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.
والجدير بالذكر أن سميرة سعيد طرحت مؤخراً أغنية "الساعة اتنين بالليل"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.
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