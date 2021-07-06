الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية





دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية في مفاوضات مع واحد من أبرز لاعبي بطولة الدوري المصري الممتاز للحصول على خدماته خلال الموسم القادم.





وبات حسام حسن نجم فريق نادي سموحة المعار إلى صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي قريب من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة واحد من القطبين.





حيث وضع الأهلي شرط نظير الحصول على خدمات ناصر ماهر وهو الحصول على خدمات حسام حسن وأحمد حمدي عبد القادر قبل أن يؤكد فرج عامر رئيس سموحة دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب.





يُذكر أن حسام حسن بات واحد من أفضل اللاعبين في بطولة الدوري المصري الممتاز بفضل المستوى المميز الذي قدمه مع الموج الأزرق فريق نادي سموحة.