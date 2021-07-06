مدرب بيرو بعد الخروج من كوبا أمريكا: العودة للمشاركة في المونديال هدفنا الكبير





أكد مدرب منتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، أنه على الرغم من الهزيمة أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا بهدف نظيف، فإن هدف فريقه ما زال التأهل لمونديال قطر 2022.





وصرح جاريكا بأن "هدفنا الكبير هو العودة للمشاركة في المونديال"، وذلك في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت فجر الثلاثاء (ت.ج.) على ملعب (نيلتون سانتوس) في ريو دي جانيرو، وانتهت بفوز "السيليساو" بهدف للوكاس باكيتا.





وتخوض بيرو، التي تلعب بشكل متواضع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال باحتلالها المراكز الاخيرة، بطولة كوبا أمريكا من أجل منح دقائق للاعبيها الجدد في وقت تفتقد فيه للاعبين بارزين، مثل باولو جيريرو، بسبب الإصابة.





وعن هذا الأمر قال المدرب الأرجنتيني: "كوبا أمريكا تساعد في أن يحظى الشباب بهذه اللمسة الدولية باللعب على هذا المستوى الرفيع. إنه تطور. ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في كوبا أمريكا وقد وصلنا إلى نصف النهائي".





وأضاف جاريكا: "رغم أننا نعلم أنه هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها في المستقبل، فإننا متفائلون".





وستواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا المقرر مساء السبت (فجر الأحد المقبل) الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر الذي سيجمع مساء اليوم (فجر الأربعاء) الأرجنتين وكولومبيا على ملعب ماني جارينتشا في العاصمة برازيليا.





وسيخوض الخاسر في نصف النهائي الآخر مساء الجمعة (فجر السبت) مباراة تحديد المركز الثالث أمام بيرو في برازيليا أيضا.