Advertisements

مدرب بيرو بعد الخروج من كوبا أمريكا: العودة للمشاركة في المونديال هدفنا الكبير

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أكد مدرب منتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، أنه على الرغم من الهزيمة أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا بهدف نظيف، فإن هدف فريقه ما زال التأهل لمونديال قطر 2022.

وصرح جاريكا بأن "هدفنا الكبير هو العودة للمشاركة في المونديال"، وذلك في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت فجر الثلاثاء (ت.ج.) على ملعب (نيلتون سانتوس) في ريو دي جانيرو، وانتهت بفوز "السيليساو" بهدف للوكاس باكيتا.

وتخوض بيرو، التي تلعب بشكل متواضع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال باحتلالها المراكز الاخيرة، بطولة كوبا أمريكا من أجل منح دقائق للاعبيها الجدد في وقت تفتقد فيه للاعبين بارزين، مثل باولو جيريرو، بسبب الإصابة.

وعن هذا الأمر قال المدرب الأرجنتيني: "كوبا أمريكا تساعد في أن يحظى الشباب بهذه اللمسة الدولية باللعب على هذا المستوى الرفيع. إنه تطور. ومن هنا تأتي أهمية المشاركة في كوبا أمريكا وقد وصلنا إلى نصف النهائي".

وأضاف جاريكا: "رغم أننا نعلم أنه هناك الكثير من الأمور التي يجب تحسينها في المستقبل، فإننا متفائلون".

وستواجه البرازيل في نهائي كوبا أمريكا المقرر مساء السبت (فجر الأحد المقبل) الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر الذي سيجمع مساء اليوم (فجر الأربعاء) الأرجنتين وكولومبيا على ملعب ماني جارينتشا في العاصمة برازيليا.

وسيخوض الخاسر في نصف النهائي الآخر مساء الجمعة (فجر السبت) مباراة تحديد المركز الثالث أمام بيرو في برازيليا أيضا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي الكوبا الفجر

أخبار تهمك

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ حوالي 11 ساعة

"شيكولاته في سرنجات".. "التموين" تسحب منتجات غذائية تؤثر على سلامة الأطفال

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

مفاجأة نارية حول تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات وإصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

إجراء عاجل من مصر بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه ضربة قاضية لـ"أردوغان".. وخبير: الرئيس أكد محورية التقارب المصري اليوناني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد مرات الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

جيريرو يزين قائمة بيرو لكوبا أمريكا

أهداف مباراة - بوليفيا 1 × 3 بيرو | كأس كوبا أمريكا

أهداف مباراة - بيرو 0 × 5 البرازيل | كوبا أمريكا

ملخص مباراة - بيرو 0 × 5 البرازيل | كوبا أمريكا

ملخص مباراة - البرازيل 3 × 1 بيرو | نهائي كوبا أمريكا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

09:30 ص

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

03:45 ص

سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا