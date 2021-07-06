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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في مصر

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في مصر 

البنك الأهلي المصري
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك بركة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك المشرق
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك عودة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

بنك الأهلي المتحد
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

المصري لتنمية الصادرات
15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
15.65 جنيه للشراء.
15.73جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي
15.66جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

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