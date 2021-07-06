أرقام قياسية بالجملة للبرازيل بعد الوصول لنهائي كوبا أمريكا

بات المنتخب البرازيلي على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقب بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، بعدما تأهل إلى نهائي النسخة الحالية المقامة على أرضه، بعدما تغلب على منتخب بيرو 1 / صفر مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينيتش) في الدور قبل النهائي.





وكان الفريقان تواجها في نهائي كوبا أمريكا 2019، وفاز المنتخب البرازيلي حينذاك 3 / 1، لكنه حسم مباراتهما أمس في المربع الذهبي بهدف وحيد سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 .





ويلتقي المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية المقررة مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينيتش)، مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والكولومبي مساء اليوم الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش).





وعادل تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، رقم ماريو زاجالو الذي قاد المنتخب البرازيلي من قبل لأطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في كوبا أمريكا، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 12 مباراة متتالية