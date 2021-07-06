



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في الأسواق





سعر الكيلو الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 120-140 جنيها





أسعار اللحم المفروم اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو





سعر كيلو كباب الحلة اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-145 جنيها





أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها





أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 تتراوح بين 140-160 جنيها





أسعار الكبدة الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها





أسعار الموزة الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها للكيلو





سعر كيلو السجق البلدى اليوم الثلاثاء 6 يوليو بين 120-130 جنيها





أسعار الكلاوي والقلب اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 120-130 جنيها للكيلو





أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها





سعر الكبدة الضأن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها





سعر اللحوم الجملي اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 100-120 جنيها للكيلو



