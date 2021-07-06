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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في الأسواق

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في الأسواق

سعر الكيلو الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى اليوم الثلاثاء 6 يوليو بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 100-120 جنيها للكيلو

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