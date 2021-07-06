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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في الأسواق
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 09:59 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في الأسواق
سعر الكيلو الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 120-140 جنيها
أسعار اللحم المفروم اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو
سعر كيلو كباب الحلة اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-145 جنيها
أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها
أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 تتراوح بين 140-160 جنيها
أسعار الكبدة الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها
أسعار الموزة الكندوز اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها للكيلو
سعر كيلو السجق البلدى اليوم الثلاثاء 6 يوليو بين 120-130 جنيها
أسعار الكلاوي والقلب اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 120-130 جنيها للكيلو
أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 130-150 جنيها
سعر الكبدة الضأن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 130-150 جنيها
سعر اللحوم الجملي اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بين 100-120 جنيها للكيلو
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