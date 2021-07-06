إبراهيم حسن يفتح النار على فرجاني ساسي





هاجم إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط فريق نادي الزمالك.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية أن ساسي لم يكن أحد يسمع عنه قبل الإنضمام للقلعة البيضاء على الرغم من أنه لاعب مميز لكن الزمالك هو من أظهر تلك الموهبة".





وتابع :" فرجاني ساسي يلعب بنفس المستوى طوال الفترة الماضية لكن لم يكن أحد يسمع عنه كما أنه لم يحقق أي من الانجازات التي تدفعه للمطالبة بالمبالغ المالية التي يحتاجها من أجل التجديد".





وأنهى :" عندما كنا متواجدين في نادي الزمالك طلب واحد من اللاعبين الحصول على 3 مليون جنيه في الموسم ولم يجدد عقده وتم توزيع ذلك المبلغ على باقي اللاعبين".