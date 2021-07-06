Advertisements

الأرصاد: الطقس حار رطب والعظمي بالقاهرة 36 درجة (فيديو)

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 24.
الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 23.
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22.
سيوة العظمى 37 والصغرى 22.
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25.
دمياط العظمى 31 والصغرى 25.
الإسماعيلية 37 الصغرى 24.
السويس العظمى 36 والصغرى 25.
العريش العظمى 32 والصغرى 24.
طابا العظمى 34 والصغرى 23.
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 17.
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28.
الغردقة العظمى 37 والصغرى 27.
الفيوم العظمى 38 والصغرى 24.
بني سويف العظمى 37 والصغرى 25.
المنيا العظمى 37 والصغرى 24.
أسيوط العظمى 37 والصغرى 24.

أخبار تهمك

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد مرات الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة نارية حول تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

منذ 18 دقيقة

"شيكولاته في سرنجات".. "التموين" تسحب منتجات غذائية تؤثر على سلامة الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

إبراهيم حسن يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

10:00 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

09:30 ص

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

03:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا