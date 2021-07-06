



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 6-7-2021.





مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة





كولومبيا X الأرجنتين – الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max



