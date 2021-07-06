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مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم الثلاثاء 6-7-2021 والقنوات الناقلة 

كولومبيا X الأرجنتين – الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max

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