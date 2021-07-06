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قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021
الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:00 ص
محمد أيمن
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يستضيف المنتخب الارجنتيني نظيره الكولومبي اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021 في ظل البحث عن بطاقة الدور الختامي.
ونجح المنتخب الأرجنتيني في الوصول إلى الدور نصف النهائي بفضل فوزه على منتخب الإكوادور بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فيما عبر المنتخب الكولومبي بالفوز على منتخب أوروجواي بركلات الجزاء الترجيحية.
تنطلق مواجهة المنتخبين في تمام الساعة الثالثة صباحًأ بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربةي السعودية.
في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات على التردد التالي :-
تردد القناة 11411
معدل ترميز 27500
معدل تصحيح 4/3
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