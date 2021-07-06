موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الخميس الموافق الثامن من شهر يوليو على ملعب إستاد بتروسبورت لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة





يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 21 مباراة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.