رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم (اعرف تفاصيلها)

تصدرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز تريندات جوجل اليوم، وهذا بعد رسالتها المؤثرة التي وجهتها لزوجها الراحل الفنان القدير سمير غانم.





ووجهت الفنانة دلال عبد العزيز رسالتها لزوجها سمير غانم من داخل غرفة العناية المركزة، معتقدة بأنه لا يزال على قيد الحياة.





وعن نص رسالة دلال عبدالعزيز لزوجها سميرغانم "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض".





وطلبت دلال عبد العزيز من بناتها دنيا سمير غانم وايمي أن يطمئنوها على والدهم قائلة "طمنوني عليه، وأخبار صحته إيه".



