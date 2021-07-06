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الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبي لمديري الإدارات والوحدات والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، يأتي ذلك في إطار وضع اللمسات النهائية استعدادًا للإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بيان الهيئة: خلال البرنامج التدريبي يتم تأهيل كافة العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية من التابعين لفرع الهيئة بالأقصر، على النظم الإلكترونية المحدثة لقياس مستوى آداء الفريق الطبي من العاملين بالهيئة، وذلك استعدادًا لتفعيل الرقمية والإدخال الإلكتروني للبيانات، وهو ما ينعكس بالإيجاب على جودة مخرجات العمل، ويسهم بدوره في الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين داخل الهيئة والمنشآت التابعة لها.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي لشرح آلية استخدام التطبيقات الإلكترونية المحدثة، والذي يستمر على مدار 3 أيام داخل محافظة الأقصر، استهدف تدريب كافة مديري الإدارات والوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على الرحلة العلاجية للمريض داخل المنشأة وآلية التعامل معها بشكل إلكتروني، إضافة إلى التدريب على آلية متابعة أعمال الفريق الطبي وقياس مؤشرات الآداء من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة لقياس مستوى الآداء الوظيفي والفني للعاملين بدقة.

فيما أشارت الهيئة إلى أن التدريب ارتكز على استخدام وسائل الإتصال وتكنولوجيا المعلومات المختلفة والتقنيات الحديثة للوصول بهيئة الرعاية الصحية لتكون هيئة رقمية ذكية، وذلك عن طريق استخدام التطبيقات الحديثة في تسجيل المواطنين داخل المنظومة، وكذلك متابعة الفحوصات التي يجريها المنتفع الكترونيًا، بالإضافة إلى قياس مؤشرات آداء العاملين بالهيئة والمنشآت التابعة لها من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة.

ولفت البيان: تناول التدريب أيضًا آلية فتح الملفات الإلكترونية للمنتفعين، ومنظومة الحجز الإلكتروني وكيفية استخدام تطبيقات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ من حجز الفحوصات الطبية إلكترونيًا ثم تلقي المنتفع للخدمة الطبية سواء بالأقسام الداخلية أو بالعيادات الخارجية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وصولًا إلى صرف المنتفع للأدوية، وقياس مدى رضاء المنتفعين عن المنظومة الكترونيًا وذلك للتأكد من تلقي كافة المنتفعين الخدمة على الوجه الأكمل داخل المنشأة.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم للهيئة نحو ميكنة المنظومة الصحية دخل كافة المنشآت التابعة لها بكافة المحافظات، وتعظيم الإستفادة من تطبيق النظم الإلكترونية المحدثة، للوصول بالهيئة إلى هيئة رقمية خالية من الملفات، وبالتالي تصل لأن تكون هيئة ذكية لا ورقية.
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي
الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر حول نظم التحول الرقمي

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