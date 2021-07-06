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الأرصاد: طقس اليوم حار بالقاهرة.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 6 من يوليو لعام 2021، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس مائلا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من  جنوب سيناء على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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