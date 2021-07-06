Advertisements

هبوط عنيف لمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، و لا يزال السوق المصرى يشهد مرحلة من التذبذب المشوب بعدم اليقين ، حيث يحتاج  السوق لأنباء إيجابية لإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية من كورونا و حل مشكلة السد الاثيوبي ، مع البدء فى برنامج الطروحات و الموافقة على العرض الأوكراني لتطوير الحديد و الصلب المصرية ، فتلك المحفزات المطلوبة لدعم حركة السوق .

 
وهوي مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 10196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.16% ليصل إلى مستوى 2103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 12651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 3946 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.34% ليصل إلى مستوى 2272 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 3211 نقطة.

أخبار تهمك

إبراهيم حسن يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

مفاجأة نارية حول تجديد عقد بن شرقي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

منذ ربع ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"امشي الست مش هتديك فلوس".. "الفجر" تحاور شقيق السايس ضحية القتل على يد متسول بالعمرانية (فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

سيرجيو راموس يستقر على ناديه الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رسميا.. إثيوبيا تُعلن بدء الملء الثاني لسد النهضة ومصر تكشف عن أول تحرك

منذ حوالي 13 ساعة

"شيكولاته في سرنجات".. "التموين" تسحب منتجات غذائية تؤثر على سلامة الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة عن عدد مرات الحصول على لقاح كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

10:00 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

09:30 ص

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

03:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: غراميات ملك إسبانيا