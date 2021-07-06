هبوط عنيف لمؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، و لا يزال السوق المصرى يشهد مرحلة من التذبذب المشوب بعدم اليقين ، حيث يحتاج السوق لأنباء إيجابية لإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية من كورونا و حل مشكلة السد الاثيوبي ، مع البدء فى برنامج الطروحات و الموافقة على العرض الأوكراني لتطوير الحديد و الصلب المصرية ، فتلك المحفزات المطلوبة لدعم حركة السوق .





وهوي مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 10196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.16% ليصل إلى مستوى 2103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 12651 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 3946 نقطة.