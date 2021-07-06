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ميرهان حسين بأحدث إطلالة من الساحل عبر " إنستجرام"

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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ميرهان حسين بأحدث إطلالة من الساحل عبر إنستجرام
شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بإطلالة صباحية من الساحل وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت الفنانة ميرهان حسين في الصور وهي مُرتدية چيبة قصيرة وتوب أحمر مكشوف الكتف وبدون مكياچ وعلقت عليها قائلة:" مكاني السعيد". 


الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين الدرامية مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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